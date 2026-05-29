診察の予約を患者の都合で直前に取り止めた場合、医療機関がキャンセル料を請求できる仕組みが来月始まりますが、すべての患者にキャンセル料が発生するかのような誤った解釈が広がっていることから、厚労省は医療機関に周知するため、訂正の通知を出しました。医療機関の予約のキャンセル料をめぐっては、厚生労働省が6月1日施行の選定療養の改正を今年3月に通知し、その中に病院やクリニックなどの医療機関が条件付きで予約の「