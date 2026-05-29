東海道新幹線JR東海は29日、多発する豪雨災害に備え、東海道新幹線の三島―浜松間で、2026年5月からのり面を補強する工事に取り組むと発表した。工事を含む対策後、運転規制をする土壌雨量の値を順次見直し、豪雨による運転規制の延べ時間が約2割減少すると見込んでいる。約110億円を投じ、30年3月までに完了する予定。丹羽俊介社長は定例記者会見で「災害の態様が変わってきた。きめ細かく対応し、適切な工法を提供していくこ