２９日午前１１時５５分頃、東京・羽田空港を離陸後にタイヤの不具合を検知した鹿児島行き日本航空６４５便（ボーイング７６７―３００型機）が成田空港に目的地を変更し、緊急着陸した。機体後部のタイヤに不具合が発生したとみられる。乗客乗員２２６人にけがはなかった。国土交通省によると、離陸した羽田空港Ｄ滑走路でタイヤの一部とみられるゴム片が散乱したため、回収などのために数時間にわたって同滑走路を閉鎖し、一