フジテレビの三宅正治アナウンサー（61）が29日までに更新された関西テレビの競馬YouTubeチャンネル「カンテレ競馬【公式】」の番組「楽屋馬なし」にゲスト出演。アナウンサーを目指すきっかけを明かした。31日には、世代の頂点を決める「第93回日本ダービー」が開催される。何度も日本ダービーを実況してきた三宅アナは「日本ダービーは特別で最高峰にある」と説明した。そして「僕もアナウンサーになったのは、ダービーの