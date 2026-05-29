完全養殖ウナギの販売が、世界で初めて始まりました。完全養殖は卵から育てた稚魚を親にして、さらにその卵をふ化させる技術で、29日、蒲焼きの試験販売が始まりました。販売は数量限定で、養殖を手がけた山田水産の店舗やイオンのオンラインサイトなどで行われています。価格は1尾4500円ほどで、従来の養殖ウナギの約2.5倍だということです。来店客：正直高いなと思ったが（我々が）買うことで、どんどん安くなっていけばいいな。