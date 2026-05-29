サイバーセキュリティの現場でも、「AIでAIに対抗する」動きが本格化しそうです。Google Cloudは5月28日、AI時代の脅威にAIで対抗する新たなセキュリティプラットフォーム「Google AI Threat Defense」を発表しました。攻撃者がAIを使って脆弱性を高速に見つけ出す中、防御側もAIによってリスクを見極め、修復や監視を効率化する狙いです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■AI攻撃のスピードに人の手だけ