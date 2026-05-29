公益財団法人日本バレーボール協会公式X（旧Twitter）は5月27日、投稿を更新。日本代表グッズの販売を告知しました。しかし、一部選手のみの展開となっていることに、ファンから賛否の声が集まっています。【投稿】バレー日本代表、公式グッズ発売告知公式グッズのラインアップ同アカウントは「JVA STOREにて明日5月28日（木）17：00から下記の商品を販売いたします」と告知。応援ジャガードタスキ風マフラータオルや女子日本代表