パジェロ復活はプレミアム戦略の要2026年5月29日、三菱自から2030年代に向けた新たな中長期ビジョンが発表されました。この発表の中で最も大きな注目を集めたのは、なんといっても国内では実に7年ぶりとなる、伝説のオフローダー「パジェロ（PAJERO）」の復活宣言です。三菱らしさを体現するパジェロは2026年秋に世界初公開される予定であり、単一の車種としての復刻にとどまらず、将来に向けた新ブランドとしてのシリー