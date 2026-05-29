イオンリテールは、ビューティテックブランド「ANLAN（アンラン）」のイオン限定ピンクカラーモデルの美容家電を、6月1日より「イオン」「イオンスタイル」約200店舗と「イオンスタイルオンライン」で本格展開することを発表した。 【画像あり】上品な淡いピンク色の本体カラー ANLANは中国発のビューティテックブランドで、イオンリテールは店頭販売としては日本初となる取り扱いを3月