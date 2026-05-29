29日午前、羽田空港を離陸して鹿児島空港へ向かっていた日本航空645便が、相模湾上空で主脚の異常を確認し、成田空港へ緊急着陸しました。乗客乗員226名にケガはないということです。緊急着陸したのは、羽田空港10時5分発の鹿児島空港行き日本航空645便（ボーイング767-300ER型機）です。日本航空や国土交通省などによりますと、645便は羽田空港を離陸した時に異常な振動を確認し、その際、主脚の一部を損傷したとみら