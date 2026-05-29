1997年6月に65歳で亡くなった俳優・勝新太郎さんの公式サイトが、昨年秋に開設されていたことが29日、分かった。勝プロダクションはオリコンニュースの取材に対し、メディア向けの写真などの権利関係の問い合わせ窓口のほか、勝さんが2027年6月に没後30年を迎えるのを控え、ファンに親しんでもらおうと開設したことを明かした。【写真】勝さんの生前の思い出を語り涙ぐむ中村玉緒さんサイトは、黒を基調とした重厚な仕上がりで