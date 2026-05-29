大阪府と大阪市で、教職員の懲戒処分が発表されました。処分を受けたのは計8人で、うち3人が免職となりました。 ◆中学校教諭がスカートの中を盗撮小学校教諭も… 大阪府教育委員会によりますと、岸和田市立山直中学校の教諭（35）は、2025年4月ごろから2026年4月ごろにかけて、JR和泉府中駅 や地下鉄御堂筋線天王寺駅 で女性のスカートの中を延べ10回程度盗撮したということです。府の聞き取りに対し「