日本野球機構(NPB)は29日の公示を発表。西武は郄橋光成投手を1軍登録し、林安可選手を登録抹消しました。郄橋投手は、今季7試合に先発し5勝2敗、QSは7度、防御率0.87と、圧巻の投球を披露しつづけています。この日行われるDeNA戦に先発予定で、今季8勝目を目指します。一方抹消となった林選手は、台湾の至宝と呼ばれるスラッガー。今季から西武でプレーしていますが、ここまで38試合に出場し打率.200、2本塁打、10打点