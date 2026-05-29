Bリーグ・琉球ゴールデンキングスは29日、桶谷大ヘッドコーチ（48、HC）が契約満了で退任することを発表した。公式サイトで「桶谷氏は、bjリーグ時代の2008年から2012年までの4シーズンにわたりヘッドコーチとして2度のリーグ優勝へキングスを導きました。その後、他クラブでの指揮を通じて経験を重ね、チーム統率力とゲームマネジメントの精度をさらに高めてこられました。2021年より再びキングスのヘッドコーチに就任してい