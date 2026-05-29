福島県大熊町に完成した「大熊ダイヤモンドデバイス」のダイヤモンド半導体工場＝29日午前北海道大発の新興企業「大熊ダイヤモンドデバイス」（札幌市）が福島県大熊町に建設していた、放射線耐性に優れる「ダイヤモンド半導体」の生産工場が完成し、29日、竣工式を開いた。半導体は、東京電力福島第1原発の廃炉作業に使う機器に用いられる見込み。同社によると、ダイヤモンド半導体の量産工場は世界初。式典で星川尚久社長は