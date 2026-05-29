大ヒットアニメ「銀魂」公式は29日、最新映画「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」について、この日から配布を開始した4DX入場者特典に誤植があったと報告し謝罪した。同作は「銀魂20周年プロジェクト」の一環で、完全新作画で描かれた注目作だった。「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載され、シリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部を突破した空知英秋氏による大人気漫画「銀魂」。同作はその20周年プロジェクト