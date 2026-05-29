「ファーム交流戦・巨人４−１阪神」（２９日、ジャイアンツタウンスタジアム）阪神・平田２軍監督が試合後、四回に巨人・石井２軍監督が遅延行為によって退場処分を受けた場面について言及した。四回に巨人・岡田が右翼ポール上への打球が一度は本塁打とされたが、平田２軍監督が抗議。その後、審判団が協議した結果、判定がファウルに覆った。平田２軍監督は打球について「いや、こっちから見ててね、切れたかなと。（右翼