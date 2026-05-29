北中米Ｗ杯に臨むサッカー日本代表に選出されたＦＷ上田綺世（フェイエノールト）の妻でモデルの由布菜月が、４月に誕生した第１子との写真を公開した。２９日までに更新したインスタグラムに娘との２ショットをアップした。由布は「あっというまに過ぎていった新生児期間お家で過ごした１ヶ月がもう懐かしい」と振り返った。続けて、「毎日寝不足だったけど、お友達が会いにきてくれたり、好きなものを好きなだけ食べたり、