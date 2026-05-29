いちき串木野市でスイレンの花が見ごろになっています。 いちき串木野市の観音ヶ池の奥に隣接する池です。スイレンの花が見ごろとなっています。 朝から午前中の間に咲いて昼過ぎからはしぼみ始めるスイレン。白やピンクの花が水面に映し出され、美しい光景を見せています。 家族連れが訪れて花を楽しんだり、咲き始めたスイレンの花を撮影したりしていました。 池の中ではカルガモが花の周りを泳ぎ、水中のエサをついばむ