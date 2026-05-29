去年行われた国勢調査の速報値が29日発表されました。 鹿児島県の人口はおよそ151万3000人で、戦後最少を更新しました。 国勢調査は5年に一度行われており、去年の速報値によりますと、鹿児島県の人口は151万2969人でした。 2020年の前回調査で戦後初めて160万人を下回りましたが、今回さらに7万5287人減り、最少を更新しました。減少率は4.7%で、前回より1.1ポイント拡大し、人口減少が進んでいます。 人口は前回と同じ