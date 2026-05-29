指定薬物「エトミデート」（通称「ゾンビタバコ」）の使用により医薬品医療機器法違反の罪に問われ、拘禁刑1年・執行猶予3年の有罪判決を受けた元広島東洋カープの羽月隆太郎（はづき・りゅうたろう）氏（26）が5月28日、TikTokで生配信を行った。 配信で羽月氏は、チーム内で自身を含む6人が同一人物から「ゾンビタバコ」を入手していたと明かし、飲めない酒を飲まされるなど「パワハラ」とも受け止められ