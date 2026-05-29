29日午前、羽田空港を離陸して鹿児島空港に向かっていた日本航空の645便が、タイヤのトラブルのため成田空港に緊急着陸しました。 これは成田空港に着陸した日本航空機の映像です。胴体中央部にあるタイヤの1本が揺れ動いていて、パンクしているように見えます。 羽田空港を離陸した後「タイヤの不具合の可能性がある」 国土交通省などによりますと、29日午前11頃、羽田発・鹿児島行きの日本航空645便が、羽田空港を離陸した後