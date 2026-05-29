こんにちは！谷中松寿司三代目・料理家の野本やすゆきです。この連載では、寿司屋ならではのテクニックを交えながら、家庭で作りやすいレシピをご紹介しています。目に青葉、山ほととぎす、初カツオというわけで今回は【かつおの漬け丼】です！野本流の【万能漬け汁】もご紹介。では、さっそく作って行きまーす！【其の一】かつおをの臭みとりに「しょうが」を入れるべし！かつおを漬けにするときは、漬け汁にしょうがのすりおろ