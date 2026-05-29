29日午後、福岡県古賀市の九州自動車道の下りで、トラックなど車7台が絡む事故がありました。この事故で3人が病院に搬送され、このうち男性1人が意識不明の重体です。 ■金子麻史カメラマン「事故に遭った複数の車が道路に止まっています。車が原形をとどめていません。」警察によりますと、29日午後1時ごろ、九州自動車道下りの古賀サービスエリアと古賀インターチェンジの間で、「車5～6台の玉突き事故、気