２９日の東京株式市場で日経平均株価は大幅反発。イラン情勢の進展期待が膨らんだほか、ＡＩ・半導体関連株に加え電子部品株などに対する買いが流入し、日経平均株価は初の６万６０００円台に乗せた。 大引けの日経平均株価は前日比１６３６円３８銭高の６万６３２９円５０銭。プライム市場の売買高概算は４６億２１２万株。売買代金概算は１６兆３１２７億円となった。値上がり銘柄数は９３８と全体の約５９％、値下がり銘