ドル円１５９．２０近辺、ユーロドル１．１６５０近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は159.20近辺、ユーロドルは1.1650近辺で推移している。いずれも足元で、ドル売り傾向がみられている。ドル円は安値を159.20レベルに小幅更新。ただ、これまでのレンジ高値は東京昼過ぎにつけた159.38レベルと値幅は18ポイントに過ぎない。 ユーロドルは東京午前の1.1656レベルを高値に、東京午後に1.1634レベ