メインシナリオ・・・このところの上昇で短期のトレンドは上向きとなっている。きょう、13日以来の高値水準となる0.5963ドルまで一時上昇しており、6日の高値0.5991ドルや0.6000ドルの節目、2月26日の高値0.6013ドルが目先の上値目標になっている。2月26日の高値0.6013ドルを上抜くようなら、2月18日の高値0.6053ドルを試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、一目均衡表の雲の下限の0.5845ドルを下抜き、26日の安値0.58