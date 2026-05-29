メインシナリオ…やや買い優勢、160円突破に注目。159円台半ばまで水準を引き上げた。前日の反落場面でも159円台を維持しており、買い意欲は強い。節目の160.00突破に注目したい。これに成功すれば、4月30日の高値160.72や節目の161.00が視野に入る。161円台に乗せると、2024年7月3日の高値161.95がターゲットになる。 サブシナリオ･･･一方、売りが先行すれば、25日に付けた今週ここまでの安値158.74がポイントになる。同