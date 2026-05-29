メインシナリオ…ボリンジャーバンド＋２シグマに沿って、上昇トレンドが続いている。バンドウォークを続けて、一段と上値を追う展開が見込まれる。その場合の最初のポイントは、2月25日の高値9.894となる。ここ抜けてくると、2015年7月29日高値9.919、10.000円の節目などがターゲットとなりそうだ。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、5月28日の安値9.682、一目均衡表の雲の上限の9.605、基準線の9.552、