【新華社天津5月29日】中国天津市の国家エキシビション・コンベンションセンターで28日、2026年世界スマート産業博覧会が開幕し、人間を模倣したバイオミメティクス（生物模倣）ロボットが来場者の注目を集めている。きめの整った肌やシルクのような毛髪が再現されているだけでなく、モーションキャプチャー技術が搭載され、人が近づくと視線を合わせて対話し、繊細な表情を浮かべる。そのリアルさは、一瞬では見分けがつかな