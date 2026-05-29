お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之が、28日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54〜後8：54）内「ゴチになります」に出演。クビに伴い「別室で一人ゴチ」を行っている矢部だが、復帰の条件である「ニアピン賞1回orピタリ賞1回」のうち、ニアピン賞を達成し、次回からゴチ復帰となった。【動画】実は長尺だった…矢部浩之『ゴチ』復帰決定まで見事に復帰を果たす形となった矢部は「やった！やった！