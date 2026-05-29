歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が28日、自身のインスタグラムを更新。長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）、長男・堀越勸玄（市川新之助／13）の2ショットを公開し、手足がスラッと伸びた長女の近影が話題となっている。【写真】「麻央さんにそっくり」と話題！市川團十郎の長女＆長男の近影團十郎は「笑って、走って、遊び尽くすふたり子どもたちのエネルギーは本当にすごいです。忙しい毎日の中でもこういう時間をいちば