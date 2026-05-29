俳優のチュウォンが出演する韓国ドラマ『烏鵲橋（オジャッキョ）の兄弟たち』（全58話）が、あす30日より「KBS World」で放送される（毎週土・日 後1：50〜）。【写真】“視聴率王子”チュウォン同作は、韓国で最高視聴率36.3％を獲得し、2011年下半期韓国ドラマ視聴率NO.1となった、農場で繰り広げられる心温まるラブコメディー。韓国で最高視聴率36.3％を獲得し、2011年下半期韓国ドラマ視聴率NO.1となった大人気作。息子4