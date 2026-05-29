栃木県上三川町で住人の女性が殺害された事件で、警察は事件を主導したとみられる48歳の男を強盗殺人容疑で公開手配しました。公開手配されたのは益田和彦容疑者、48歳です。警察によりますと、益田容疑者は今月14日、仲間と共謀し、強盗目的で上三川町の住宅に侵入して金品を物色中に住人の富山英子さんの胸などを突き刺すなどし、殺害した強盗殺人の疑いがもたれています。益田容疑者は事件後の17日、成田空港から中国へと出国し