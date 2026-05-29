NPB(日本野球機構)は29日の公示を発表。広島はファビアン選手と辻大雅投手を登録し、鈴木健矢投手と佐藤啓介選手を抹消しました。ファビアン選手は4月24日に抹消されて以来となる再昇格。ここまでは18試合の出場で2本塁打含む打率.169と状態をあげきれず、ファームで再調整を行っていました。ファームでは27日の試合でホームランを放つなど、4試合連続安打も記録。好調を見せ始めていました。同じく登録となった辻投手は、18日に抹