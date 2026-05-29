◇女子ゴルフツアーリゾートトラスト・レディース第2日（2026年5月29日福島県グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）33位で出た“逆輸入ゴルファー”のルーキー肥後莉音（りおん、23＝オーストラリア）が5バーディー、2ボギーの69で回り、通算2アンダーに伸ばし、ホールアウト時点でトップと3打差の5位に急浮上した。海外で磨いた？アイアンショットが冴えた。実測117ヤードの2番パー3で1メートルにつけてバーデ