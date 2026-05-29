福岡県議会事務局が議会棟での議員への取材制限導入を検討している問題に関し、他の46都道府県は同様の規則を定めていないことが29日、分かった。共同通信の取材に各議会事務局が電話や書面で回答。福岡の事務局は他県の状況を確認していないことが既に判明している。識者は市民の知る権利の統制につながると警鐘を鳴らす。福岡の事務局は今月、（1）取材する議員に原則、前日までに承認を得る（2）撮影、録音などを行う際は事