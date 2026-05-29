大雨などによる災害が増える季節を前に、神奈川県警の伊勢原警察署が新たに災害対策チームを発足しました。きょう発足したのは伊勢原警察署災害対策チーム＝「IST」です。「IST」は市内で災害が起きた際、警察署にある資機材を活用した初動救助などを目的に12人で編成されたチームです。これまで伊勢原警察署では災害が起きるたびに救助チームを編成していましたが、「IST」を編成することによってより迅速な救助対応が行えるとし