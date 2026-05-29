元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（43）が27日、自身のYouTubeチャンネルを更新。家族の近況を語った。2020年に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚した丸山。23年に第1子女児が誕生した。妊娠中から同居している自身の母について、昨年9月に脳梗塞で倒れたことを明かしていた。母の近況について「元気なんだけど、運動とかもなかなかできない。自転車バリバリ乗ってたんですけど、脳梗塞になったから乗れな