俳優でタレントの熊谷真実（66）が、ビーチでの無防備な姿を公開し反響を呼んでいる。【映像】熊谷真実、大胆な水着姿や花魁風ドレススタイルInstagramでは、美ボディー際立つ大胆なヒョウ柄水着ショットや、華やかな装飾が施されたおいらん風のドレススタイルなど、さまざまな姿を披露している熊谷。ビーチでの無防備な姿を公開2026年5月28日は「宮古島やっぱ最高」とコメントし、頭にスイミングゴーグルを乗せ、水滴で濡れ