お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃん、良ちゃんが２０日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。この日は、キングオブコント２０２１王者で空気階段・鈴木もぐらがゲスト出演した。歌手・千昌夫の話題で、良ちゃんは金ちゃんを指しながら「親戚です」ともぐらに紹介。もぐらが「えっ！千昌夫さん親戚なんですか？」とビッグネームに驚くと、金ちゃんは「うちの親父のお母さんと