メジャーリーグ・ホワイトソックスの村上宗隆選手が打点でもリーグトップに浮上し、ホームランと合わせて2冠となりました。村上選手は4回、1アウト2塁とチャンスの場面で迎えた、第3打席でした。低めのスイーパーを打ち上げてしまいますが、打球はショートとレフトの間にポトリと落ちて、ラッキーなタイムリーツーベースとなりました。これで4試合連続の打点をマークし、リーグトップタイに浮上。きのう、ホームランでもリーグトッ