【第13話】 5月29日 公開 □第13話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は5月29日、わたにし氏によるマンガ「イマカノリアル女子でアップデート！理想のカノジョとHしたい」第13話「私も見て…」を竹コミ！にて無料公開した。 第13話では、クリスマスパーティの約束をしたものの、セラが風邪をひいてしまう。みんなでお見舞いに行った帰り、スマホを忘れたクータは彼女の部屋