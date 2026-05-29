トリケミカル研究所はこの日の取引終了後、第１四半期（２～４月）連結決算を発表した。売上高は７４億８８００万円（前年同期比１４．０％増）、純利益は１８億５５００万円（同５３．６％増）だった。 主要な販売先である半導体業界で生成ＡＩの普及に伴うデータセンター投資が拡大していることや、先端ロジック・メモリー向けを中心とした投資意欲が堅調に推移していることなどが追い風となった