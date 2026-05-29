東京エレクトロンがこの日の取引終了後に、９月３０日を基準日として１株を５株に株式分割すると発表した。投資単位当たりの金額を引き下げることでより投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図ることが目的という。 同時に、上限を７５０万株（自己株式を除く発行済み株数の１．６４％）、または１５００億円とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は６月１日から来年３月３１日までで、中長期的な利益成長を