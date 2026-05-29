5月29日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2782銘柄。東証終値比で上昇は2107銘柄、下落は584銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが187銘柄、値下がりは35銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は10円高となっている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄