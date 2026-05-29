6月3日（水）夜7時から放送の深イイ話は「名門の家族は本当に幸せなのか？2時間SP」司会：羽鳥慎一SPコメンテーター：今田耕司ゲスト：イモトアヤコ・後藤輝基（フットボールアワー）・曽野舜太（M!LK）・ヒロミ・円井わん・横澤夏子・若槻千夏（敬称略）■自宅初公開！名門・石原家に嫁いだ女性に初密着！名門・石原慎太郎一家に嫁いだ、石原家長男・石原伸晃さんの奥様・石原里紗さんに密着石原家に嫁いで38年、政治家