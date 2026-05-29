アメリカのAI大手・アンソロピックは、高性能AI「クロード・ミュトス」に匹敵する性能のAIモデルを数週間以内に一般公開すると明らかにしました。アンソロピックが手がける高性能AI「クロード・ミュトス」は、システムの脆弱性を見つける能力が極めて高いとされ、サイバー攻撃に悪用される恐れがあることから、これまでIT大手や金融機関などに限定して提供されていました。こうした中、アンソロピックは28日、安全対策が進んでいる