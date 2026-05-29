大麻を所持した疑いで逮捕されたバレーボール男子の元日本代表、佐藤駿一郎容疑者（26）が、大麻について「名古屋で知り合いからもらった」などと説明していたことが分かりました。バレーボール男子の元日本代表選手、佐藤駿一郎容疑者は、おととい、東京・板橋区のパチンコ店で、乾燥大麻を所持していた疑いが持たれています。佐藤容疑者の身分証が入ったバッグから見つかった乾燥大麻の量は、1回から2回分程度の使用量でした。そ