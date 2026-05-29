国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』授賞式のNHKでの放送日時が決定した。6月13日にレッドカーペット特番『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』と授賞式の模様を生中継する。あわせて、昨年の『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』の再放送も決定した。【写真】圧倒的透明感！ノースリドレスから二の腕あらわな畑芽育（MAJ2026ノミネート作品発表会より）『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチ